The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Britische Autorin Jilly Cooper nach Sturz mit 88 gestorben

Keystone-SDA

Die britische Romanautorin Jilly Cooper ist nach einem Sturz im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihre Agentur Curtis Brown in einem Statement mit. Demnach war Cooper am Sonntag gestorben. "Ihr unerwarteter Tod ist ein völliger Schock", schrieben ihre Kinder Felix und Emily laut der Mitteilung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am bekanntesten war die Autorin nach Angaben der Nachrichtenagentur PA für ihre Liebesromane der Reihe Rutshire Chronicles mit dem Springreiter Rupert Campbell-Black als Protagonist. Eines der Bücher, «Rivals», wurde zuletzt von Disney+ als Fernsehserie adaptiert.

Cooper galt auch als Freundin von König Charles III. und Königin Camilla. Die Königin zeigte sich bestürzt über den Tod der Autorin. Cooper sei «eine wunderbar witzige und mitfühlende Freundin» gewesen, schrieb sie in einem Statement. Nur sehr wenige Schriftsteller seien schon zu Lebzeiten eine Legende, «aber Jilly war eine davon». Sie hoffe, dass Coopers Jenseits «voller unglaublich gut aussehender Männer und treuer Hunde» sein werde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
55 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft