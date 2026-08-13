Bub stirbt bei Unfall mit landwirtschaftlichem Fahrzeug im Wallis

Keystone-SDA

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Ein neunjähriger Bub ist bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in Chandonne bei Liddes VS ums Leben gekommen. Der Knabe befand sich auf dem Fahrzeug, als dieses am Montagabend aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse abkam.

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(Keystone-SDA) Das schwer verletzte Kind wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt, wie die Walliser Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Anschliessend wurde es mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Universitätsspital Chuv nach Lausanne geflogen. Dort erlag der Knabe am Dienstag seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.