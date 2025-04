Bud Spencers Sohn macht Riesengeschäft mit «Bud Power»-Bohnen

Keystone-SDA

Bud Spencers Sohn verkauft Bohnen nach dem Originalrezept seines Vaters. In Italien hat er damit grossen Erfolg. Bald möchte er die Dosen mit dem Konterfei des Schauspielers auch in die Schweiz exportieren.

(Keystone-SDA) «Bud Power» heisst die 2022 gegründete Lebensmittelgesellschaft. produziert wird im norditalienischen Rovereto. Dabei setzt Giuseppe Pedersoli auf Bio-Rohstoffe. Seit Mai werden Bohnen und Linsen hergestellt und in Dosen mit dem Gesicht Bud Spencers abgefüllt. Der Erfolg hat in Italien alle Erwartungen übertroffen.

Umsatz rasant gestiegen

«Mein Vater hatte eine Vorliebe fürs Kochen. In den Filmen gab es Szenen, in denen er und Terence Hill Bohnen aus der Pfanne essen mussten. Manchmal wurde die gleiche Szene zehn bis 15 Mal wiederholt. Also beschloss er irgendwann, die Bohnen so zuzubereiten, wie er sie gerne mochte, und so entstand sein Originalrezept», berichtete Giuseppe Pedersoli. Die piemontesischen Bio-Bohnen werden mit Zwiebeln, geräuchertem Speck und Gewürzen kombiniert.

Der Umsatz des Unternehmens ist rasant gestiegen. Bis Ende 2025 rechnet das Unternehmen mit zehn Millionen Euro Umsatz, wie die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» berichtete.

In wenigen Wochen soll auch ein Bier auf den Markt gebracht werden. In der Zwischenzeit sind demnach Verhandlungen mit grossen Vertriebsgruppen zum Versand der Produkte in die Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland in die Endphase gelangt. Billig sind die Erzeugnisse nicht. Eine 400-Gramm-Dose kostet 3,39 Euro.

Der 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geborene Bud Spencer begann seine Karriere als Spitzenschwimmer, er war aber auch Jurist, Unternehmer, Musikproduzent und Bestseller-Autor. Spencer starb im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren. Er spielte in Filmen wie «Vier Fäuste für ein Halleluja» und «Sie nannten ihn Plattfuss» den Haudrauf. Oft trat er im Doppelpack mit Terence Hill auf.