Bund genehmigt neuen Tower am Flughafen Zürich

Der Bund hat den Neubau des Towers des Flughafens Zürich genehmigt. Der neue Kontrollturm werde einen noch besseren Überblick auf das Geschehen ermöglichen, heisst es in einer Mitteilung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Tower ist rund 40 Jahre alt. Er entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen an Funktionalität oder Nachhaltigkeit, teilte das Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Donnerstag mit. Das Gesuch der Flughafen Zürich AG wird genehmigt.

Gegen das Projekt gingen mehrere Einsprachen ein, unter anderem von mehreren Gemeinden. Wie der Bericht des Uvek zeigt, störten sie sich unter anderem an zu erwartendem Fluglärm. Der reine Bau von Gebäuden bringe aber keinen Fluglärm, heisst es im Bericht. Zudem würden die Betriebsimmissionen in der nächstgelegenen Gemeinde Winkel durch den Bau noch sinken.

Bau ab 2030 geplant

Der Tower soll im Rahmen des Neubaus des Dock A erstellt werden. Das wird nicht vor 2030 der Fall sein. Gemäss Flughafen haben alle betroffenen Strukturen ihren Lebenszyklus erreicht. Ein Drittel der Passagierinnen und Passagiere am Flughafen Zürich nutzt das Dock A.

Geplant ist ein nachhaltiger Bau aus Holz mit grossen Fensterfronten. Photovoltaikanlagen sollen zwei Drittel des Strombedarfs decken. Laut einer früheren Aussage der Flugsicherung Skyguide wäre ihre Arbeit auch virtuell von einem anderen Ort möglich. Die weitere Präsenz am grössten Schweizer Flughafen schätze aber auch Skyguide.

