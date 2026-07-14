Bund warnt vor heftigen Gewittern am Mittwoch

Keystone-SDA

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In weiten Teilen der Deutschschweiz sind am Mittwoch ab dem Mittag heftige Gewitter möglich. Der Bund hat eine Gewitter-Vorwarnung der Gefahrenstufe 3 von 4 erlassen.

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(Keystone-SDA) Keine oder kaum Gefahr besteht hingegen in der Westschweiz, im Wallis, im Tessin und im Engadin, wie der Gefahrenkarte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Dienstag zu entnehmen war.

Die Gefahrenstufe 3 bedeutet, dass Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde Äste abbrechen und Bäume umstürzen lassen könnten. Starkregen von 30 bis 50 Millimetern pro Stunde berge die Gefahr von Überflutungen und könne in steilen Hängen Erdrutsche auslösen. Ausserdem bestehe die Gefahr von Blitzeinschlägen und Hagelschäden.

Meteoschweiz empfiehlt, Gegenstände im Freien zu sichern und bei Outdoor-Aktivitäten Schutzmöglichkeiten und Alternativrouten einzuplanen. Gewässer, Bergspitzen, Masten sowie offene Flächen wie Felder sind aufgrund der Blitzschlaggefahr zu meiden. Wer im offenen Gelände von Blitz überrascht wird, solle sich mit geschlossenen Füssen hinkauern und den Boden möglichst wenig berühren.