Bundesamt für Kultur kürt die 20 schönsten Schweizer Bücher 2024

Keystone-SDA

20 Bücher, die wegen ihrer Gestaltung ausgezeichnet werden: Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat die schönsten Bücher des Jahres 2024 gekürt. Der Jan-Tschichold-Preis für die beste Buchgestaltung geht in diesem Jahr an Vela Arbutina aus Zürich.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Insgesamt 362 Bücher des vergangenen Jahres hat die fünfköpfige Jury beurteilt und eben jene 20 nun ausgezeichnet, die «von einer aussergewöhnlichen Qualität und einem hohen Anspruch» zeugen, teilte das BAK am Donnerstag mit. Dabei hat die Jury ihre Aufmerksamkeit vor allem auf Werke gerichtet, die «die zeitgenössische Tendenzen zum Ausdruck bringen».

Der Öffentlichkeit in der Schweiz werden diese schönsten Schweizer Bücher im kommenden Juni (13. bis 22.6.) im Helmhaus in Zürich präsentiert. Ab September wird diese Ausstellung an etwa zwanzig weiteren Orten im In- und Ausland zu sehen sein. Zuvor wird sie im Rahmen der Leipziger Buchmesse (27. bis 30.3.) präsentiert.

Darüber hinaus verweist das BAK darauf, dass eines dieser schönsten Schweizer Bücher auch international als eines der «Schönsten Bücher aus aller Welt» prämiert wurde: «Hidden Heartache», herausgegeben von Simona Keller und erschienen im Jungle Books Verlag in St. Gallen, hat im Februar von der Stiftung Buchkunst in Leipzig eine Bronzemedaille erhalten. Dieses Buch war eines von 550 aus 32 Ländern.

Preis für Grafikdesignerin aus Zürich

Mit dem Jan-Tschichold-Preis zeichnet das BAK auch eine Persönlichkeit, eine Gruppe oder eine Institution für hervorragende Leistungen in der Buchgestaltung aus. Diese mit 25’000 Franken dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an die freischaffende Grafikdesignerin Vela Arbutina aus Zürich. Fünf ihrer Arbeiten waren in den Jahren von 2013 bis 2024 unter den «Schönsten Schweizer Büchern».

«Durch Witz und Raffinesse schafft die Künstlerin einen tiefen Einblick in ihre Themen», begründet die Jury ihren Entscheid. Darüber hinaus würdigt sie Arbutinas Engagement in einer «anspruchsvollen Branche, die auch in wirtschaftlicher Hinsicht schwierige Zeiten durchlebt». Den Jan-Tschichold-Preis wird Arbutina an der Vernissage der Ausstellung «Die schönsten Schweizer Bücher» im Helmhaus Zürich am 13. Juni entgegen nehmen.