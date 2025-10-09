Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter eröffnet mit Paola die Olma

Keystone-SDA

Mit Ferkel Paola auf dem Arm hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) am Donnerstag die 82. Olma in St. Gallen eröffnet. Berührungsängste zeigte Keller-Sutter dabei nicht, im Gegenteil. Sie herzte Paola innig.

(Keystone-SDA) Die violette Schürze, welche die FDP-Bundesrätin für ihren Ferkel-Auftritt trug, war ein Geschenk der ehemaligen Bundesrätin Viola Amherd (Mitte). Diese hatte die «Just a Girl who loves Pigs»-Schürze bei der Eröffnung im vergangenen Jahr getragen.

Das diesjährige Bundesratssäuli ist nach der St. Galler Sängerin und Moderatorin Paola Felix benannt, die am Sonntag 75 Jahre alt wurde. Am gleichen Tag kam Ferkel Paola zur Welt.