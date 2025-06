CEO Jürg Nyfeler verlässt Altersmedizin Felix Platter in Basel

Nach fast neun Jahren als Spitaldirektor verlässt Jürg Nyfeler per Ende Juni die Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP) in Basel. Der CEO wolle sich neuen Herausforderungen stellen, heisst es in einem Communiqué des Spitals vom Montag.

(Keystone-SDA) Die stellvertretende CEO Nadine Engler werde die operative Leitung weiterhin sicherstellen.

Nyfeler begleitete in den Jahren als Spitaldirektor den Neubau des Spitals, der im Jahr 2019 bezugsbereit war. Zudem trieb er die strategische Neuausrichtung der UAFP voran, wie es in der Mitteilung heisst. Vor seinem Antritt als CEO im Jahr 2016 in Basel leitete Nyfeler unter anderem das Spital Grenchen und das Bürgerspital Solothurn.