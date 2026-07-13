Cham ZG sichert sich Landreserve beim Schulhaus Kirchbühl

Keystone-SDA

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Die Zuger Gemeinde Cham hat neben dem Schulhaus Kirchbühl ein Grundstück erworben. Die 652 Quadratmeter grosse Parzelle kostete 1,65 Millionen Franken und soll der Gemeinde als langfristige Reserve dienen.

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(Keystone-SDA) Die Liegenschaft an der Hünenbergstrasse sei ihr zum Kauf angeboten worden, teilte die Gemeinde am Montag mit. Solche Gelegenheiten würden sich einer Gemeinde nicht oft bieten.

Das Grundstück ist mit einem älteren Wohn- und Geschäftshaus überbaut. Einen konkreten Plan zur Nutzung hat die Gemeinde gemäss Mitteilung nicht. Die bestehenden Mietverträge würden weitergeführt, hiess es.