Chilbi-Mitarbeiter missbraucht 10-Jährigen in Wohnwagen in Glarus

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Chilbi-Angestellter hat am Samstag an der Chilbi in Glarus einen 10-jährigen Jungen mit der Aussicht auf einen Nebenverdienst in einen Wohnwagen neben dem Chilbigelände gelockt. Die Polizei spricht von sexuellem Missbrauch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann beging Handlungen gegen die sexuelle Integrität des Kindes, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte. Der 10-Jährige konnte nach der Tat den Wohnwagen verlassen,

«Der mutmassliche Täter ist Angestellter eines Schaustellers», erklärte Polizeisprecher Richard Schmidt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Mann besitze die deutsche Staatsangehörigkeit und wohne in Deutschland. Angaben zur Identität des Jungen machte die Polizei wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Die konkreten Handlungen, die er beging, seien Gegenstand der Ermittlungen. Im vorliegenden Fall von «sexuellem Missbrauch» zu sprechen, sei aber sicher zutreffend, sagte der Mediensprecher, wenngleich nicht im Sinne einer juristischen Feststellung.

Der mutmassliche Täter wurde von der Kantonspolizei Glarus verhaftet. Nach weiteren Ermittlungen ordnete das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Mann an. Der Sachverhalt wird von der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit den weiteren Strafverfolgungsbehörden vertieft abgeklärt.