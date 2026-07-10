Chlyklass-Gründer Krust an unheilbarer Krankheit verstorben

Keystone-SDA

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Das Berner Rap-Kollektiv Chlyklass trauert um eines seiner Gründungsmitglieder. Christoph Flury alias Krust ist an den Folgen einer unheilbaren Krankheit verstorben.

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(Keystone-SDA) Die Hip-Hop-Bands PVP und Fischermätteli Hood Gäng (FHG), welche zum Zusammenschluss Chlyklass gehören, teilten dies am Freitag auf Instagram mit. Wie sie schrieben, freue sich Krust auf alles, was komme, und entschuldige sich dafür, dass er nicht mehr selbst auf der Bühne stehen könne.

Vor einem Jahr habe er erfahren, dass er unheilbar krank sei und nur noch etwa ein Jahr zu leben habe, hiess es weiter. Der Rapper sei bereits vor ein paar Wochen, umgeben von seiner Familie, «zfriede us sim Cocon gschlüpft und usem offene Fenster gflatteret».

Krust habe im letzten Jahr vorgelebt, wie man Hoffnungslosigkeit überwinden könne, schrieben die Bands weiter. Dank seiner Motivation sei das gemeinsame Album von PVP und FHG «Us üs wird nüt» fertiggestellt worden. Mit dem Lied «Casa» ist auch ein Song von Krust darauf vertreten.

Die Bands kündeten an, dass Krust in der nächsten Zeit durch seine Musik präsent bleiben werde. Posthum und zum ersten Mal soll eine ganze Krust Solo-EP erscheinen, hiess es im Instagram-Post.