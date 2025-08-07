Chur weiht 100 Millionen Franken teures Schulhaus ein

Keystone-SDA

Die Stadt Chur hat am Donnerstag ihr neues, zentrales Schulhaus feierlich eröffnet. Die 100 Millionen Franken teure Schul- und Sportanlage Fortuna ersetzt die in die Jahre gekommenen Schulhäuser Daleu und Forentini. Sie fasst erstmals in Chur Kindertagesstätte, Primar- und Sekundarstufe I unter einem Dach zusammen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Das Generationenprojekt vereint wegweisende Infrastruktur für Bildung, Sport, Kultur und Quartierleben an einem zentralen Standort», teilte die Stadt am Donnerstag mit. Rund 450 Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe I ziehen nach den Sommerferien ins neue Schulhaus ein. Auch die Talentklassen Musik und Sport beginnen das Schuljahr im neuen Schulhaus sowie die Kindertagesstätte KTS.

Das Schulhaus Fortuna schaffe mit hellen, flexiblen Unterrichtsräumen, Gruppen- und Förderräumen ein Umfeld, das individuelles Lernen ebenso unterstütze wie gemeinsames Arbeiten. Dank moderner Gebäudetechnik, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, erfüllt die Anlage laut Communiqué den ökologischen Minergie-P-Eco-Standard.

Zentrum für Sport und Kultur

Der Sportkomplex umfasst eine Dreifach- und eine Einfachturnhalle, einen Kraftraum sowie grosszügige Garderoben- und Event-Infrastrukturen. Mit 1653 Tribünensitzplätzen werde die Anlage zum Austragungsort für lokale bis internationale Sportveranstaltungen und stärke Chur als Sportstadt, erklärte die Stadt.

«Das kulturelle Herzstück der Anlage ist die neue Aula», hiess es. Der multifunktionale Saal mit bis zu 320 Plätzen biete den perfekten Rahmen für Konzerte, Theateraufführungen, Tagungen oder Vereinsanlässe. Neben der schulischen Nutzung steht die Aula auch Vereinen, Organisationen und Unternehmen offen.

Am 20. September erhält die breite Öffentlichkeit Gelegenheit, Fortuna zu besichtigen. Am Tag der offenen Tür sind Rundgänge, Vorführungen, Konzerte und verschiedene «Mitmachangebote» geplant.