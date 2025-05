Conchita Wurst holt an Konzert ESC-Favorit JJ auf die Bühne

Keystone-SDA

Im Eurovisions Village in der Messe Basel trat am Montagabend die österreichische Künstlerin und ESC-Persönlichkeit Conchita Wurst auf. Am Ende des Konzerts überraschte und begeisterte sie mit JJ als Überraschungsgast - Österreichs aktueller ESC-Act.

(Keystone-SDA) 2014 gewann Conchita Wurst in Kopenhagen den 59. Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Beitrag «Rise Like A Pheonix». Auch zehn Ausgaben später ist die bärtige Sängerin nicht mehr vom ESC wegzudenken. Am Konzert in der Eurovsion Village in Basel begrüsste sie im discotauglichen Glitzer-Outfit das Publikum auf Englisch, welches sich für das Konzert in die Messe Basel begeben hatte.

Conchita Wurst eröffnete das Konzert mit «You Are Unstoppable» ihres Albums «Conchita» (2015). Für das Live-Konzert wurde sie von einem Perkussionisten und Gitarristen begleitet. Danach feuerte sie die Vorfreude des Publikums an: «Ich habe viele Songs mitgebracht, und ich habe auch den Song dabei», sagte Wurst, worauf die Konzertbesuchenden jubelten.

Seit dem ESC-Sieg hat Conchita Wurst drei Studioalben veröffentlicht. Am Konzert performte die Kunstfigur von Tom Neuwirth auch den Titelsong ihrer erst kürzlich erschienenen EP «Mrs Thomas».

Am Konzert machte Wurst auch einen Scherz über die Tatsache, dass sie am Vortag in Basel unerkannt blieb. «Ich liebe Basel! Auch wenn mich gestern niemand erkannt hat.» Tom Neuwirth hatte am Sonntag ein humorvolles Video auf Instagram geteilt, das ihn in Basel zeigt – wo er unerkannt blieb.

Gegen Ende des Konzerts gab es dann auch das Lied, das Conchitas Leben verändert hat, wie sie erzählte. Den Song «Rise Like A Pheonix», der für ESC-Fans schon Legendenstatus hat, sang sie in einer reduzierten, Gitarren-Version. Die Überraschung kam dann ganz am Schluss: Österreichs aktueller ESC-Act JJ kam auf die Bühne. Gemeinsam sangen die beiden Acts aus Österreich «Wasted Love» – ein wuchtiges und dramatisches Konzertfinale.

Unter dem Motto «Diversity Day» gab es am Montag im Eurovision Village mehrere Konzerte. Jenes von Conchita Wurst war schnell vorüber: Gerade mal 30 Minuten dauerte die Show.