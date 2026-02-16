Coop ruft Branche-Schoggi wegen Metallteilen zurück

Keystone-SDA

Coop ruft zwei Schokoladenprodukte der Marke Halba zurück. In den "Maxi Branche Classic" könnten sich Metallteile befinden, weshalb eine Gesundheitsgefährdung besteht. Die Produkte sollten nicht konsumiert werden, teilte Recall Swiss am Montagmorgen mit.

(Keystone-SDA) Vom Rückruf betroffen sind die Produkte «Halba Maxi Branche Classic» in der 45-Gramm-Packung sowie im 5×45-Gramm-Multipack. Laut Vertreiber Coop sind ausschliesslich die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.10.2026 und 03.10.2026 betroffen.

Die Artikel wurden bereits für den Verkauf gesperrt, hiess es weiter. Erhältlich waren sie vom 9. bis zum 13. Februar 2026 in Coop Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern, bei Coop Pronto sowie online.

Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet, teilte Coop weiter mit.