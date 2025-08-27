The Swiss voice in the world since 1935
Daniel Jositsch geht mit Menschen mit Behinderung angeln

Keystone-SDA

Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch geht als Präsident des Schweizerischen Fischereiverbands am Samstag mit Menschen mit Behinderung am Zürichsee auf Fischfang. Mit der Aktion "Fischen mit Handicap" will die Trägerschaft die Faszination des Fischens vemitteln.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Lanciert haben den Anlass der Fischereiverband und der 111er-Club, wie sie am Mittwoch mitteilten. Für Menschen mit physischen oder psychischen Behinderungen sei der Zugang zu Freizeitaktivitäten vielfach erschwert. Die Aktion an mehreren Schweizer Seen soll ihnen das ermöglichen. Erfahrene Fischerinnen und Fischer geben dabei ihr Wissen weiter.

Bleibt das Fischerglück aus, stehen dennoch verschiedene Fischarten zum Anschauen und Anfassen bereit. Den Abschluss des Tages soll ein gemeinsames Essen bilden. Die Teilnahme ist kostenlos. Der 60-jährige Jositsch wird beim Vereinsheim des Fischereivereins Zürich/Zollikon mit der Angelrute anzutreffen sein. Botschafter sind neben ihm die Rollstuhlsportler Fabian Blum und Heinz Frei.

