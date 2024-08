Der 14. Dalai Lama nimmt in Zürich an Langlebenszeremonie teil

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Dalai Lama wird vom 23. bis 26. August in der Schweiz erwartet: Der oberste Repräsentant der tibetischen Buddhisten tritt dabei am Sonntag, 25. August im Zürcher Hallenstadion auf.

Im Hallenstadion wird der Dalai Lama an einer Langlebenszeremonie teilnehmen und eine kurze Unterweisung in tibetischer Sprache geben, wie die Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein (TGSL) am Mittwoch mitteilte.

Das Programm mit dem 14. Dalai Lama findet von 9 bis 10 Uhr statt. Bis 14 Uhr dauern anschliessend die Aktivitäten der Tibeter Gemeinschaft. Das Hallenstadion, das den Ticketverkauf am Mittwochnachmittag eröffnete, wird schon ab 7 Uhr offen sein – die Veranstalter empfehlen “eine frühzeitige Anreise”.