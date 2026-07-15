Der Ball der «Hand Gottes» kommt unter den Hammer

Keystone-SDA

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Fussball-Geschichte Der vielleicht berühmteste Ball der Fussball-Geschichte kommt unter den Hammer. Diego Maradona erzielte damit das Tor der Hand Gottes und seinen Jahrhunderttreffer gegen England.

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(Keystone-SDA) «Dieser Ball war Zeuge der berühmtesten Kontroverse und des gefeiertsten Geniestreichs in der Geschichte des Fussballs», schreibt das US-Auktionshaus Heritage Auctions aus Dallas und rechnet mit Geboten bis zu 10 Millionen US-Dollar und mehr. Mit dem Ball schrieb der Argentinier Diego Armando Maradona 1986 Fussball-Geschichte.

Die Versteigerung findet nach dem erneuten WM-Kracher zwischen England und Argentinien statt. Der Bieter-Prozess soll am 31. Juli beginnen, die Auktion in der Zeit vom 21. bis 23. August stattfinden. Das Startgebot liegt bei 2,5 Millionen US-Dollar.

Der Schiedsrichter hatte den Ball viele Jahre

Der Ball aus dem damals auch politisch aufgeladenen Duell wegen des Falklandkrieges zwischen Argentinien und England vier Jahre zuvor war mehrere Jahrzehnte im Besitz des tunesischen Schiedsrichters Ali Bin Nasser. Er hatte die Partie im Aztekenstadion geleitet und den Ball an sich genommen.

Der Referee soll auch die Echtheit bestätigt haben, in der Partie sei kein weiterer Ball zum Einsatz gekommen sein. Unabhängige Gutachter sollen ebenfalls bestätigt haben, dass es das Spielgerät ist, mit dem Maradona damals beim 2:1 zuerst das Tor der Hand Gottes und danach seinen Jahrhunderttreffer mit einem unfassbaren Solo aus der eigenen Hälfte heraus erzielt hatte.

2022 war der Ball für umgerechnet 2,3 Millionen Euro bei einer Auktion in London versteigert worden.