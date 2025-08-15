Der Hausbau der Federers in Rapperswil-Jona schreitet voran
Der Bau des Anwesens von Roger und Mirka Federer in Rapperswil-Jona SG schreitet voran. Der Tennis-Star und seine Familie werden eine freie Sicht auf den See geniessen, wie "Blick" weiss.
(Keystone-SDA) Eine Reihe stattlicher Bäume, die das Ufer des Geländes säumte, sei verschwunden, schreibt «Blick» in der Ausgabe von Freitag. Der gesamte Uferbereich wird demnach neu gestaltet und renaturiert. Auch ein Bootssteg werde gebaut. Geblieben sei das geschützte Schilf am Ufer des Zürichsees.
Das Areal der Federers ist knapp 17’000 Quadratmeter gross. Auf dem Grundstück stehen mehrere Gebäude. Mehrere Einsprachen, alte Richtpläne und ein Uferweg-Streit sowie die Corona-Pandemie schoben den Bau mehrfach hinaus. Eigentlich wollten Roger und Mirka Federer mit ihren vier Kindern bereits 2021 in Rapperswil-Jona einziehen.