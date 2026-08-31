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Der Thurgau erlaubt das Grillieren im Wald wieder

Keystone-SDA

Im Thurgau darf in Wäldern wieder grilliert werden: Am Montag ist im Kanton auch das Verbot zum Entfachen von Feuern in Wäldern und in der Nähe von Wäldern gefallen. Ebenfalls hob der Kanton das Feuerwerksverbot auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Niederschläge der vergangenen Tage und Wochen haben bezüglich Trockenheit für eine weitere Entspannung gesorgt, wie der Kanton Thurgau am Montag in einer Mitteilung schrieb. Die Waldbrandgefahr sank von Stufe 4 (grosse Gefahr) auf Stufe 3 (erheblich). Das zwischenzeitlich geltende absolute Feuerverbot über den Sommer hatte der Kanton bereits am 21. August aufgehoben.

Der Kanton Thurgau empfiehlt gemäss der Mitteilung weiterhin, Feuer nur auf befestigten Feuerstellen zu entfachen. Feuer sollten stets beobachtet, und Funkenflug solle sofort gelöscht werden. «Beim Verlassen der Feuerstelle die Glut immer vollständig löschen», heisst es im Communiqué weiter.

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