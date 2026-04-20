Der Zürcher Böögg explodiert nach knapp 13 Minuten

Der Zürcher Böögg explodiert nach knapp 13 Minuten Keystone-SDA

Am Zürcher Sechseläuten ist der Kopf des Bööggs nach exakt 12 Minuten und 48 Sekunden explodiert. Das Zürcher Wetterorakel verspricht damit einen guten Sommer 2026.

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(Keystone-SDA) Für einmal ging es dem Böögg früh an den Kragen. Ob es denn ein so guter Sommer wird, bleibt offen. Als Wetterfrosch ist der Böögg nicht immer sehr zuverlässig.

Um Punkt 18 Uhr, beim sechsten Schlag der Glocken, entzündete der Bündner Regierungspräsident Martin Bühler den Holzstoss unter dem Böögg. Noch nicht ganz alle Zünfte waren da auf dem Sechseläutenplatz angekommen. Mit seinem bei SRF geäusserten Tipp von 18 Minuten lag Bühler leicht daneben.

Während die Reitergruppen der Zünfte zum «Sechseläutenmarsch» den Böögg umrundeten, schien die Sonne, der Wind ging nur leicht. Nach 10 Minuten explodierten die erste Böller, die Flammen schlängelten sich zum Böögg hoch. Während der Holzstoss noch länger brannte, ging die Winterfigur schnell in Flammen auf.

Auffällig gut kamen die prominenten Ehrengäste aus Musik und Sport bei den Besucherinnen und Besuchern an, allen voran Sängerin Beatrice Egli.