Deutsche Polizei erwischt Schweizer Drogenhändler bei Weil am Rhein

Keystone-SDA

Die deutsche Bundespolizei hat am Sonntag beim Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einen Schweizer Drogenhändler erwischt. Der 53-Jährige war mit mehreren Haftbefehlen gesucht, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verhaftete wollte über die Grenze bei Basel nach Deutschland einreisen. Eine Überprüfung beim Grenzübergang ergab, dass ein Gericht den Mann vor drei Jahren wegen unerlaubter Einfuhr und Handels mit Drogen zu einer Freiheitsstrafe von dreissig Monaten verurteilt hatte.

Da sich aber der in Schweiz wohnhafte 53-Jährige nicht zum Strafantritt stellte, erliess die zuständige Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, wie es im Communiqué heisst.

Zudem wurde der Mann letztes Jahr wegen unerlaubten Entfernens von einem Unfallort verurteilt. Die verhängte Geldstrafe von 3000 Euro bezahlte er auch nicht und trat auch keine Ersatzfreiheitsstrafe an, weshalb die deutschen Behörden auch hier einen Haftbefehl erliessen.

Die Bundespolizei lieferte den Mann in die nächstgelegene Justizvollzuganstalt. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er zusätzlich auch die Ersatzfreiheitsstrafe verbüssen, wie es weiter heisst.

