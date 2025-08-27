The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des Urner Landrats

Der Landrat Uri hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – Martina Wüthrich (Grüne) und Reto Tresch (SVP) als neue Mitglieder vereidigt. Wüthrich vertritt die Gemeinde Bürglen, Tresch Schattdorf.

– sich von Landräten über sechs neu eingereichte Vorstösse informieren lassen.

– das Massnahmenpaket zur Entlastung der Kantonsfinanzen mit fünf Anträgen in der Schlussabstimmung grossmehrheitlich gutgeheissen.

– die Teilrevision zur Gerichtsgebührenverordnung einstimmig beschlossen. Damit soll die Gebührenpraxis vereinheitlicht und das Reglement vom Oktober 2022 einer Teilrevision unterzogen werden. Zuständig für die Gebühren und Entschädigungen ist das Urner Obergericht, früher war die Regierung dafür zuständig.

– den Verpflichtungskredit Projekt e-Justiz Uri in der Höhe von 482’000 Franken mit 50 Ja zu 10-Nein-Stimmen bei einer Enthaltung bewilligt.

– den Kantonsbeitrag an die jährlichen Beitragskosten des Theaters Uri für die Jahre 2026 bis 2029 im Umfang von jährlich 220’000 Franken mit 50 Ja- zu 2 Nein-Stimmen überwiesen.

– den Bericht des Regierungsrats zur Abschaffung der 19-Punkte-Regeln an der Mittelschule Uri zur Kenntnis genommen.

– die Berichterstattung der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission des Laboratoriums der Urkantone bei einer Enthaltung mit 61 Ja-Stimmen zur Kenntnis genommen.

– die Berichterstattung der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch zur Kenntnis genommen.

– ein Postulat von Kurt Gisler (Mitte) zur Künstlichen Intelligenz (KI) als Chance in der öffentlichen Verwaltung einstimmig überwiesen.

– die Fragestunde abgehalten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft