Schweizer Nummernschilder-Register: Immer mehr Frauen werden gestalkt

In den meisten Kantonen kann jeder problemlos den Namen und die Adresse der Fahrzeughalterin in Erfahrung bringen. Keystone / Gaetan Bally

In der Schweiz nehmen die Fälle zu, in denen Stalker Frauen anhand ihres Kontrollschilds zu Hause nachstellen. Nach Angaben der zuständigen Behörden liegt das Problem in der geltenden Gesetzgebung.

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Anna Riva, RSI Weitere Sprachen: 2 Français fr En Suisse, les signalements de harcèlement via la plaque d’immatriculation se multiplient Mehr En Suisse, les signalements de harcèlement via la plaque d’immatriculation se multiplient

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In der Schweiz nehmen die Meldungen über eine bestimmte Art von Stalking zu. Die Stalker spüren ihre Opfer anhand des Autokennzeichens auf und finden sie sogar zu Hause. Nach Ansicht der zuständigen Behörden gibt es ein Problem mit der geltenden Gesetzgebung, die geändert werden müsste, um Privatpersonen den Zugang zu so sensiblen Daten wie Name und Adresse zu erschweren.

Der Name und die Adresse des Fahrzeughaltenden können in den meisten Kantonen von allen abgerufen werden: Man muss lediglich das Kontrollschild kennen und eine kurze Suche im Internet durchführen. Diese Vorgehensweise kann im Falle eines Unfalls nützlich sein, kann aber auch beunruhigende Ausmasse annehmen.

Der Beitrag von RSI (auf Italienisch):

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In der Schweiz haben sich die die Meldungen von Frauen gehäuft, die von Männern kontaktiert oder in ihrer Wohnung aufgesucht wurden. Der Sprecher des Bundesamts für Strassen (Astra), Thomas Rohrbach, spricht in einem Interview mit 20 Minuten von Missbräuchen, die in einigen Fällen gegen das Zivil- oder sogar das Strafrecht verstossen.

Im Jahr 2010 hatte der Bundesrat versucht, den Zugriff auf diese Daten unter Berufung auf Datenschutzgründe einzuschränken, doch das Parlament wollte davon nichts wissen.

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Damals wurde stattdessen der Grundstein für die heutige Praxis gelegt, die auch eine Klausel vorsieht: Auf Wunsch werden die Daten kostenlos für die öffentliche Anfrage gesperrt und sind nur für die Polizei zugänglich. Diese Möglichkeit ist jedoch noch wenig bekannt, wie das Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann sagt. Aus Sicht des Büros sollten diese Daten grundsätzlich nicht öffentlich zugänglich sein.

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren hält eine wirksamere Kommunikation für notwendig, beispielsweise bei der Fahrzeugzulassung. Andere wiederum möchten, dass die Abfrage dieser Daten erst nach einer Registrierung und Identitätsprüfung möglich ist, damit die Urheber der Abfragen nachverfolgt werden können.

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Pauline Turuban Was wären wirksame Massnahmen zur Bekämpfung von Femiziden? Wie kann man verhindern, dass Frauen und Mädchen wegen ihres Geschlechts getötet werden? Nehmen Sie an der Diskussion teil 3 Likes Diskussion anzeigen

Übertragung aus dem Italienischen/jg

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