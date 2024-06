Die neue Juso-Präsidentin heisst Mirjam Hostetmann

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die neue Präsidentin der Juso Schweiz heisst Mirjam Hostetmann. Die 24-Jährige bisherige Vize-Präsidentin folgt auf Nicola Siegrist, der am Samstag nach rund zwei Jahren im Amt zurückgetreten war.

Die Delegierten der Juso Schweiz wählten Hostetmann am Samstag an ihrer ausserordentlichen Jahresversammlung in Solothurn zur ihrer neuen Präsidentin, wie die Partei mitteilte. Der Kapitalismus müsse sterben, “damit wir leben können”, sagte die Obwaldnerin in ihrer Bewerbungsrede. Sie werde mit der Juso “für einen intersektionalen Sozialismus kämpfen, “weil das die einzige Antwort auf die Krisen unserer Zeit darstellt”.