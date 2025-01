Die Welt startet ins Jahr 2025

Keystone-SDA

Weltweit haben Milliarden Menschen den Jahreswechsel mit farbenfrohen Partys gefeiert.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Im australischen Sydney war das grosse Feuerwerk diesmal besonders gigantisch. Rund neun Tonnen Pyrotechnik erleuchteten den Himmel über dem Hafenviertel. Die Feuerwerkskörper wurden an 264 verschiedenen Punkten gezündet, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.

Aufsehenerregende Lichtershows oder traditionelle Veranstaltungen gab es in vielen asiatischen Metropolen, etwa in Tokio, Hongkong, Taipeh, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok und Jakarta. In London feierten zum Glockenschlag von Big Ben und einem spektakulären Feuerwerk am Riesenrad London Eye etwa 100.000 Menschen den Jahreswechsel.

Hunderttausende Menschen feierten auf dem weltberühmten Times Square in New York ins neue Jahr. Um Mitternacht richteten sich wie in jedem Jahr alle Augen zum «Ball Drop» weit nach oben: Um 23.55 Uhr erklang der John-Lennon-Song «Imagine», und um 23.59 Uhr fuhr vom Dach des 26-stöckigen Hochhauses Times Square One an einer speziellen Stange eine fast 5.400 Kilogramm schwere Kugel, verziert mit 2.688 Kristall-Dreiecken, rund vierzig Meter nach unten – bis exakt um Mitternacht.

Deutschlands grösste Silvesterparty ging am Brandenburger Tor in Berlin mit rund 60.000 Besuchern über die Bühne. Ausgerechnet am Silvesterabend fiel in Teilen der deutschen Hauptstadt wegen eines Rohrbruchs die Wasserversorgung aus. Allerdings überschatteten auch Angriffe auf Einsatzkräfte und Böller-Unfälle die Feierlichkeiten: Mindestens fünf Männer starben beim Hantieren mit Pyrotechnik, etliche weitere Menschen wurden teils lebensbedrohlich verletzt.

Mancherorts fiel der Jahreswechsel wetterbedingt anders aus als geplant: Auf der deutschen Nordsee-Insel Sylt wurden die Feierlichkeiten an der Strandpromenade wegen Sturms abgesagt. In Grossbritannien mussten gleich an mehreren Orten Feuerwerk und Feiern ausfallen. Beim traditionellen Hogmanay-Festival in der schottischen Hauptstadt Edinburgh waren wegen stürmischen Wetters alle Veranstaltungen im Freien und das Feuerwerk am Edinburgh Castle abgesagt worden.

In Rotterdam in den Niederlanden starb am Silvesterabend ein 14-Jähriger beim Böllern. Die Zeitung «De Telegraaf» berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der Jugendliche habe versucht, einen in den Niederlanden nicht genehmigten Böller vom Typ Cobra in Brand zu setzen.

Im Badeort Rimini an der italienischen Adriaküste verletzte am Silvesterabend ein Messerangreifer mehrere Passanten und wurde daraufhin von der Polizei erschossen.

In Serbien begingen tausende Menschen den Übergang ins neue Jahr mit einem Schweigeprotest. In der Hauptstadt Belgrad und der nördlichen Stadt Novi Sad legten die Teilnehmer der von Studenten angeführten Demonstrationen von 23.52 Uhr bis 00.07 Uhr 15 Schweigeminuten ein und gedachten damit der 15 Todesopfer des Bahnhofsdacheinsturzes am 1. November in Novi Sad.

Rund um die Welt ist Amerikanisch-Samoa das letzte Land, das 2025 einläutet. In Mitteleuropa ist dann schon 12 Uhr mittags, und es geht das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker über die Bühne. Um 13.00 Uhr MEZ folgen dann nur noch zwei unbewohnte Inseln.