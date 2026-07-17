Diensthund «Sergeant» stellt Einbrecher in Winterthur

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei Winterthur hat am frühen Freitagmorgen einen 16-jährigen Algerier nach einem Einbruch in einen Gastrobetrieb verhaftet. Diensthund "Sergeant" spürte ihn auf dem WC auf.

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(Keystone-SDA) Als die Polizisten vor Ort eintrafen, befand sich der Einbrecher noch im Gebäude, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Da er trotz mehrfacher Aufforderung nicht herauskam, setzte die Stadtpolizei Diensthund «Sergeant» ein.

Der verhaftete junge Mann trug diverses mutmassliches Deliktsgut auf sich. An einem angrenzenden Gebäude wurden ebenfalls Einbruchspuren festgestellt, weshalb Polizisten dieses Gebäude ebenfalls durchsuchten. Weitere Personen seien dabei aber nicht gefunden worden. Die Kantonspolizei Zürich klärt nun ab, ob der Verhaftete für weitere Delikte verantwortlich ist.