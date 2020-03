Roger de Weck legt 12 Vorschläge zur Modernisierung der Demokratie vor.

Wie können wir die Institutionen der Demokratie erneuern? Und vor allem: Warum müssen wir sie modernisieren? Der Schriftsteller, Journalist und ehemalige Chef der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Roger de Weck, veröffentlicht am Montag ein Buch, in dem er die Herausforderung für Populisten erläutert.

Das Buch "Die Kraft der Demokratie: Eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre" ist das Werk eines Autors, der "die Demokratie liebt – weil sie unvollkommen ist und nicht versucht, perfekt zu sein, sondern menschlich". Ein Interview.

swissinfo.ch: Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?

Roger de Weck: Heutzutage sind wir von autoritären und populistischen Politikern umgeben. Ihr Erfolg beeindruckt, verunsichert aber auch viele Bürger. Einige Konservative neigen dazu, reaktionär zu handeln. Einige der Liberalen und Linken haben ihre Richtung verloren. Es war mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Demokratie – viel mehr als autoritäre Regime – eine Zukunft hat.

Um den Reaktionären zu kontern, reicht es jedoch nicht aus, sie zu kritisieren. Die Demokratie muss modernisiert und mit dem ökologischen und digitalen Zeitalter auf den neusten Stand gebracht werden, damit sie Vertrauen erweckt. Und sie muss gestärkt werden, damit sie die Verlierer des digitalen Übergangs und der Globalisierung aufnehmen kann.

swissinfo.ch: Sie präsentieren 12 Vorschläge zur Reform der demokratischen Institutionen. Welcher ist für Sie der wichtigste?

R.d.W.: Einige der Vorschläge sind bescheiden und können per sofort umgesetzt werden. Andere sind radikal und würden eine Debatte ins Rollen bringen. Der ehrgeizigste Vorschlag ist die Schaffung eines Parlaments, das für Nachhaltigkeit und Umwelt verantwortlich wäre. In dieser Kammer würden die gewählten Vertreter Gesetzesvorschläge ausschliesslich anhand dieser Kriterien prüfen.

"So wie in vielen demokratischen Systemen regionale Vertretungen eingeführt wurden, so glaube ich, dass auch die Natur eine Vertretung braucht." Ende des Zitats

Die Natur ist das schwächste Glied in der demokratischen Kette und muss deshalb einen institutionellen Platz erhalten. Die natürlichen Ressourcen werden ausgebeutet, und das belastet letztlich die Gesellschaft und die Demokratie. So wie in vielen demokratischen Systemen regionale Vertretungen eingeführt wurden, so glaube ich, dass auch die Natur eine Vertretung braucht.

swissinfo.ch: Die Reaktionäre, die Sie als antidemokratisch bezeichnen, bezeichnen sich selbst jedoch häufig als "Verteidiger der Demokratie".

R.d.W.: Die Demokratie besteht unter anderem deshalb, um sicherzustellen, dass nie nur ein Corpus über die gesamte Macht verfügt: weder das Volk noch das Parlament, noch die Regierung oder die Justiz.

Viele Reaktionäre sind der Überzeugung, dass diese ganze Macht dem Volk zusteht. Die wird dann meist durch einen "starken Mann" verkörpert. Das entspricht dem Gegenteil der liberalen Demokratie. Montesquieu pflegte zu sagen, dass er die Macht monopolisiert und missbraucht habe.

Und Demokratie ist auch und vor allem ein Dialog. Natürlich müssen Entscheidungen getroffen und im Parlament oder in Referenden abgestimmt werden. Aber was noch mehr zählt, ist die Debatte. Wenn nämlich die Debatte geschädigt und voreingenommen ist, so wie in Grossbritannien während der Beratung zum Brexit, leidet die Demokratie.

Um diese Debatte frei führen zu können, ist die Teilung der Macht unerlässlich: Jeder muss sich unter Schutz der Meinungs- und Medienfreiheit, der Versammlungs- und Organisationsfreiheit äussern können. Dies setzt die Achtung der Menschenwürde und des Gegenübers voraus, sowie auch die Bereitschaft, Minderheiten zu berücksichtigen.

Wir sehen, dass die "autoritären Demokraten", die in Ungarn an der Macht sind, diese Grundsätze mit Füssen treten. Diktatoren und Autoritäre wollen die ganze Macht und sie hassen jeden öffentlichen Raum, den sie nicht kontrollieren können.

swissinfo.ch: Eines der Hauptthemen des Buchs ist die Vorherrschaft der Wirtschaft über die Politik. Was hat das mit dem Aufstieg der Reaktionäre zu tun?

R.d.W.: Die liberale Tradition besagt, dass der demokratische Staat eigentlich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzt. Heute ist es oft umgekehrt: Der Staat folgt den Firmen. Der Vorrang der Politik vor der Wirtschaft muss wiederhergestellt werden.

Ich möchte die Bedeutung der Wirtschaft nicht hinabsetzen, aber es gibt auch andere Werte, die verteidigt werden müssen: soziale, ökologische, kulturelle, regionale und das Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaften. All dies kann nicht garantiert werden, wenn die wirtschaftliche Logik fast immer Vorrang hat.

swissinfo.ch: In der Schweiz gibt es zwei sehr starke Tendenzen: demokratischer Stolz und sehr liberales wirtschaftliches Denken. Wie geht man mit dieser Spannung zwischen diesen beiden Seiten um?

R.d.W.: Die halbdirekte Demokratie – bei der sowohl Volk, als auch Parlament mitreden können – ist die Demokratie des digitalen Zeitalters und die Demokratie der Zukunft. Mit dem Internet sind die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, sich auszudrücken, dramatisch gestiegen. Dennoch haben Bürger auf der ganzen Welt wenig Kontrolle über das politische System, vor allem wenn sie unter autoritären Regimen leben.

Diese Spannung nährt den Boden der Frustration, die in der arabischen Welt, in der Türkei oder in Lateinamerika zu zahlreichen Protestbewegungen geführt hat und in Frankreich die "Gelbwesten-Bewegung" ins Leben rief.

Die halbdirekte Demokratie verbessert die Möglichkeiten der Bürger, sich auszudrücken und ihre Möglichkeiten, die Politik zu beeinflussen. Deshalb gibt es in ganz Europa Überlegungen, bestimmte Elemente der direkten Demokratie zu stärken.

swissinfo.ch: Glauben Sie, dass die direkte Demokratie in mehr Ländern in Europa und anderswo eingeführt werden könnte?

R.d.W.: Die politische Klasse ist skeptisch und nicht gewillt, einen Teil ihrer Macht abzugeben. Und oft fehlt es an einem Verständnis für die direkte Demokratie, die mit der plebiszitären Demokratie verwechselt wird.

Als der britische Premierminister David Cameron eine beratende Volksabstimmung von oben nach unten über den Brexit einleitete, hatte das nichts mit direkter Demokratie zu tun, die von unten nach oben geht: Es ist das Volk, das ein Referendum einberuft. Ausserdem wollte keiner mehr die Briten zu den praktischen Aspekten des Brexit konsultieren.

Deutschland hingegen ist zurückhaltend und zaghaft. Es gibt Elemente der direkten Demokratie auf regionaler Ebene, aber das Trauma des Nationalsozialismus ist noch immer vorhanden, und das Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger ist nach wie vor gross. Es ist ein Teufelskreis: Je weniger Macht die Bürger haben, desto mehr werden sie zu Untertanen und verhalten sich auch so. Und je mehr Macht sie haben, desto verantwortungsvoller werden sie.

Die Franzosen haben nur etwa alle 15 Jahre ein Referendum. Daher stimmen sie nicht über die ihnen gestellte Frage ab, nutzen aber die Gelegenheit, ihre Unzufriedenheit mit der Regierung zum Ausdruck zu bringen.

swissinfo.ch: Sie schreiben, dass die Schweiz in der Geschichte der Demokratie oft, sowohl im Guten wie im Schlechten, ein "Vorreiter" gewesen sei. 1848 war es eine liberale Insel im monarchistischen Europa, 1968 gab es sowohl die Studentenbewegung, als auch die erste fremdenfeindliche Bewegung Europas, die sich gegen die italienische Einwanderung richtete. Und in den 1990er-Jahren war die hochprofessionelle populistische Partei SVP eine Art Prototyp der heutigen rechtsextremen Parteien in Europa. Wie sehen Sie die Schweiz im Jahr 2020?



"Meine Hoffnung ist, dass die Schweiz, die als erstes Land in Europa dem reaktionären Populismus verfallen ist, als eines der ersten Länder daraus herauskommen wird." Ende des Zitats

R.d.W.: Meine Hoffnung ist, dass die Schweiz, die als erstes Land in Europa dem reaktionären Populismus verfallen ist, als eines der ersten Länder daraus herauskommen wird.

Dank Volksinitiativen und Referenden ermöglicht es die halbdirekte Demokratie, aufkommende Themen sehr schnell auf die politische Tagesordnung zu setzen. Um eine Abstimmung über eine Verfassungsänderung zu lancieren, müssen nur 100'000 Unterschriften gesammelt werden. Dadurch werden völlig neue Themen zehn oder zwanzig Jahre früher behandelt als in parlamentarischen Demokratien.

Deshalb hat die Debatte über die Einwanderung in der Schweiz schon vor langer Zeit begonnen. Allerdings geht dem Thema die Luft aus, und die populistischen Reaktionäre sind in der Defensive. Ich hoffe, dass die Schweiz, die einst zu den Vorreitern der Offenheit und des Liberalismus gehörte, diese Tradition wieder aufleben lässt.

swissinfo.ch: Sehen Sie für die Schweiz einen Schritt in diese Richtung mit der grünen Welle, die im Oktober letzten Jahres ins Parlament gekommen ist?

R.d.W.: Wir werden sehen. Paradoxerweise hat der Aufstieg der Grünen die antiökologischen Kräfte im Schweizer Parlament in Bern stärker zusammengeführt.

Angesichts der Unbeweglichkeit der Alten ist einer meiner pragmatischen und realistischen Vorschläge das Stimm- und Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, wie es im kleinen Kanton Glarus der Fall ist. Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen, die auf den Strassen demonstrieren werden, hat ein Verantwortungsgefühl, das mit hoher Wahrscheinlichkeit grösser ist, als das der Erwachsenen. Warum ihnen also nicht eine Stimme in den Institutionen der Demokratie geben? Das wäre keine Revolution, sondern eine sehr positive Entwicklung.

Roger de Weck (66) ist Publizist in Zürich und Gastprofessor am College of Europe in Brügge. Er war Generaldirektor der SRG SSR in Bern, Präsident des traditionsreichen Graduate Institute of International and Development Studies in Genf, Chefredaktor der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" und des schweizerischen "Tages-Anzeigers". De Weck ist Bestseller-Autor. Der zweisprachige Freiburger wuchs in Genf und Zürich auf. Er studierte Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen (HSG). Bei der "Tribune de Genève" stieg er in den Journalismus ein. Roger de Weck sitzt namentlich im Stiftungsrat des Internationalen Karlspreises in Aachen und im Wissenschaftlichen Beirat der Pariser Zeitschrift "Critique internationale" am Institut d’études politiques (SciencesPo). Er ist Ehrendoktor der Universitäten Freiburg und Luzern. Infobox Ende



