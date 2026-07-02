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Direktorin verlässt Spital Nidwalden nach zwei Jahren

Keystone-SDA

Ursina Pajarola gibt ihr Amt als Direktorin der Spital Nidwalden AG per Ende 2026 ab. Sie steht dem Unternehmen, das zum Luzerner Kantonsspital gehört, erst seit Oktober 2024 vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Pajarola habe sich entschieden, sich beruflich neu zu orientieren, teilte das Luzerner Kantonsspital am Donnerstag mit. Sie habe in einer anspruchsvollen Phase wichtige Impulse für die Weiterentwicklung und die nachhaltige Zukunft des Unternehmens gesetzt. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger sei eingeleitet worden.

Die Spital Nidwalden AG hat nach eigenen Angaben 670 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über 84 Betten. Das frühere Kantonsspital Nidwalden hatte sich vor fünf Jahren dem Luzerner Kantonsspital angeschlossen.

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