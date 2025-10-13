Dorothee Elmiger gewinnt Deutschen Buchpreis

Keystone-SDA

Dorothee Elmiger gewinnt für ihren Roman "Die Holländerinnen" den Deutschen Buchpreis 2025. Die gebürtige Zürcherin setzte sich gegen fünf weitere Nominierte aus Deutschland und Österreich durch.

(Keystone-SDA) Damit ist «Die Holländerinnen» der beste deutschsprachigen Roman des Jahres 2025. Das wurde am Montagabend im Frankfurter Römer bekanntgegeben.

Der Deutsche Buchpreis ist mit 25’000 Euro dotiert, die übrigen fünf Autorinnen und Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergebene prestigeträchtige Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman «Hey guten Morgen, wie geht es dir?».

Dorothee Elmiger hat nun beste Chancen neben dem Deutschen auch den Schweizer Buchpreis zu bekommen, für den sie ebenfalls nominiert ist. Damit wäre sie die Dritte aus der Schweiz, die nach Kim de l’Horizon (2022 für «Blutbuch») und Melinda Nadj Abonji (2010 für «tauben fliegen auf») beide Auszeichnungen bekommt. Der Schweizer Buchpreis wird am 16. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel verliehen.