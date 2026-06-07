Drei Apotheken-Einbrecher in Rupperswil AG festgenommen

Keystone-SDA

Drei Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag versucht, in eine Apotheke in Rupperswil im Aargau einzubrechen. Gestützt auf den Notruf einer Anwohnerin hat die Polizei kurze Zeit später zwei Algerier und einen Marokkaner festgenommen.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 2 Uhr habe die Anwohnerin beobachtet, wie drei unbekannte Männer eine Scheibe der Apotheke einschlugen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Regionalpolizei Lenzburg seien daraufhin ausgerückt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Scheibe der Eingangstür zur Apotheke mit einem Schachtdeckel zerstört worden war.

Bei der anschliessenden Fahndung habe eine Patrouille der Kantonspolizei drei Tatverdächtige am Bahnhof anhalten können. Bei diesen handelte es sich um zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 17 und 33 Jahren und um einen 19-jährigen Marokkaner.

Die Kantonspolizei Aargau nahm alle drei Männer unter dringendem Tatverdacht fest, und die zuständige Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.