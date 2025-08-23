Drei leicht Verletzte bei Autobahnunfall in Füllinsdorf BL

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Freitag auf der Autobahn A22 bei Füllinsdorf ineinander geprallt. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zu dieser Auffahrkollision kam es um 17.00 Uhr vor dem Schönthaltunnel. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah, dass ein Personenwagen vor ihr abbremste, wie es im Communiqué heisst. Sie prallte in das Heck des vorderen Autos, welches dadurch in die Mittelleitplanke geschoben wurde.

Die Abschleppunternehmen transportierten die beiden beschädigten Fahrzeuge ab. Die A22 wurde in Fahrtrichtung Olten SO gesperrt und der Verkehr umgeleitet, wie die Polizei weiter mitteilte.