Drei mutmassliche Einbrecher in Freienbach SZ festgenommen

Keystone-SDA

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Drei junge Männer sind in der Nacht auf Freitag in Freienbach SZ festgenommen worden. Zuvor waren sie mutmasslich in eine Autogarage eingebrochen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Beim Einbruch wurden sie von aufmerksamen Bürgern bemerkt, die kurz vor 1.00 Uhr der Polizei Meldung erstatteten. Die ausgerückten Einsatzkräften stellten vor Ort eine eingeschlagene Scheibe an der Autogarage fest. Sodann bemerkten sie mehrere Personen, die zu Fuss flüchteten.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Kantonspolizei Schwyz kurz darauf zwei tatverdächtige Männer in Freienbach fest. Ein dritter mutmasslicher Einbrecher wurde dank einer weiteren Bürgermeldung in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich in Richterswil ZH gefasst.

Bei den Festgenommenen handle es sich um französische Staatsangehörige im Alter von 17, 20 und 28 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Schwyz führt weitere Ermittlungen zum Tathergang und zur Beteiligung der drei Männer.