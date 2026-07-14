The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Drei Personen bei Auffahrunfall auf A2 in Neuenkirch LU verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Auffahrunfall sind am Montagnachmittag auf der A2 im Kanton Luzern drei Personen verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr auf dem Gebiet der Gemeinde Neuenkirch. Die drei am Auffahrunfall beteiligten Autos waren Richtung Norden unterwegs. Wie es zum Unfall kam, war am Dienstag noch nicht ermittelt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Auch zur Höhe des Sachschadens lagen keine Angaben vor.

Ein Fahrstreifen für Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste vorübergehend gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft