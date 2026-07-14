Drei Personen bei Auffahrunfall auf A2 in Neuenkirch LU verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Auffahrunfall sind am Montagnachmittag auf der A2 im Kanton Luzern drei Personen verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr auf dem Gebiet der Gemeinde Neuenkirch. Die drei am Auffahrunfall beteiligten Autos waren Richtung Norden unterwegs. Wie es zum Unfall kam, war am Dienstag noch nicht ermittelt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Auch zur Höhe des Sachschadens lagen keine Angaben vor.

Ein Fahrstreifen für Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste vorübergehend gesperrt werden.