Drei Personen bei Unfall auf der Autobahn A2 in Eich LU verletzt
Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 in Eich wurden am Dienstag drei Personen verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Communiqué kurz vor 3.00 Uhr, als ein Autofahrer auf der A2 Richtung Süden fuhr. In Eich verlor er beim Spurwechsel die Kontrolle und prallte frontal gegen die Leitplanke. Die drei verletzten Personen im Auto wurden durch die Ambulanz ins Spital gefahren.