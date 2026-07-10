Drei Personen beim türkischen Konsulat in Zürich verhaftet

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei Zürich hat nach einer Farbattacke auf das türkische Konsulat am Donnerstagabend drei Personen verhaftet. Dabei handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 18 und 20 Jahren sowie eine 18-Jährige aus Bosnien und Herzegowina.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 22 Uhr fiel einer Patrouille der Stadtpolizei Zürich, die sich beim türkischen Konsulat im Kreis 6 befand, eine Gruppe von etwa 20, teilweise vermummten Personen auf, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. Diese warfen mehrere mit Farbe gefüllte Flaschen gegen die Fassade des Gebäudes.

Die Patrouille vor Ort habe Verstärkung angefordert. Die Täter flüchteten nach der Attacke in verschiedene Richtungen. Im Zuge der Nachbereichsfahndung hielt die Stadtpolizei drei Personen an und nahm diese fest. Am Gebäude und an einem Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.