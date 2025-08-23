Drei Raser und helmlose Rollerfahrer im Kanton Freiburg unterwegs

Keystone-SDA

Im Kanton Freiburg sind der Polizei am Freitag mehrere Fahrer ins Netz gegangen. Insgesamt drei Rollerfahrer verletzten sich wegen gefährlicher Fahrweise. Und gleich drei Fahrzeuglenkende wurden wegen Raserdelikten angehalten.

(Keystone-SDA) In La Tour-de-Trême fuhren gegen 16.00 Uhr der Fahrer eines Rollers und sein Beifahrer ohne Helm und in gefährlicher Weise und verunglückten, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilte. Sie hätten die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und seien gestürzt.

Der 21-jährige Fahrer wurde am Kopf und am Knöchel verletzt und mit dem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne gebracht. Der 18-jährige Beifahrer musste mit einer Oberschenkelverletzung ins Spital gebracht werden. Da der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war, wird er angezeigt, wie die Polizei weiter schrieb.

Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen

Gleichentags fuhr ein 34-jähriger Mann gegen 21 Uhr ohne Helm auf einem Roller in Freiburg. Er wurde von einer Polizeistreife angehalten und einem Alkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert zu hohen Wert. Ausserdem besass er keinen Führerschein und hatte das Kennzeichen seines Fahrzeugs gestohlen. Er wurde aufgefordert, bis zur Entscheidung der Behörde nicht mehr zu fahren.

Der Fahrer sei aber trotzdem weitergefahren, denn gegen 23.20 Uhr sei bei der Einsatz- und Alarmzentrale eine Meldung über einen Unfall im Baustellenbereich der Pérolles-Brücke eingegangen. Die Beamten stellten fest, dass das zuvor kontrollierte Fahrzeug dort verunglückt war.

Derselbe Fahrer konnte laut Mitteilung wenige hundert Meter weiter verletzt angehalten werden. Nach den Ermittlungsmassnahmen habe er sich zu einem Arzt begeben. Er wurde bei der zuständigen Behörde angezeigt und sein Fahrzeug beschlagnahmt.

Drei Raserdelikte

Gleich drei Raser gingen der Polizei in Les Sciernes d’Albeuve ins Netz. Am späten Nachmittag wurden innerhalb von sechs Minuten zwei Motorradfahrer im Alter von 33 und 35 Jahren sowie ein 19-jähriger Autofahrer in Les Sciernes d’Albeuve wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen kontrolliert. Die Motorradfahrer waren statt mit den erlaubten 80 Kilometern pro Stunde mit 145 km/h und 156 km/h unterwegs.

Der Autofahrer, der mit 146 km/h unterwegs war, wurde an seinem Wohnort festgenommen. Wegen der Raserdelikte im Rahmen des «Via Sicura»-Verfahrens wurden ihre Führerscheine sofort beschlagnahmt. Sie werden der Staatsanwaltschaft gemeldet, wie es weiter hiess.