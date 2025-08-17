Drei Unfälle mit Motorrädern auf Urner Strassen am Wochenende
Im Kanton Uri ist es übers Wochenende zu drei schweren Motorradunfällen mit teilweise erheblich verletzten Lenkern und Beifahrerinnen gekommen. In allen drei Fällen mussten Verletzte mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei mitteilte.
(Keystone-SDA) Auf der Furkastrasse in Realp kollidierte am Samstagvormittag ein 49-jähriger Motorradlenker nach einem Überholmanöver mit einem korrekt entgegenkommenden Motorrad. Dabei wurde dessen Lenker und die Mitfahrerin und der Unfallverursacher so schwer verletzt, dass sie Rettungshelikopter in umliegende Spitäler flogen.
Am Samstagmittag touchierte am Klausenpass in Spirigen ein Motorradlenker mit Beifahrerin beim Überholen den Anhänger eines Autos. Beim Sturz blieb er unverletzt, seine Beifahrerin erlitt aber schwerere Verletzungen. Ein Helikopter flog sie ins Spital.
Ein 25-jähriger Motorradfahrer prallte am Sonntagnachmittag auf der Furkastrasse in Realp von hinten in einen 68-jährigen Velofahrer, als dieser nach links auf einen Kiesweg abbog. Beide erlitten schwerere Verletzungen. Den Motorradlenker brachte ein Helikopter ins Spital, den Velofahrer eine Ambulanz.