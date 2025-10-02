Drei Verletzte nach Kollision auf A8 bei Krattigen

Keystone-SDA

Drei Personen sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der A8 bei Krattigen im Berner Oberland verletzt worden. Die beiden Lenker und eine Beifahrerin wurden ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein Auto war beim Einbiegen vom Parkplatz beim Seebad Lido mit einem herannahenden Fahrzeug zusammengestossen. Die Strasse war während rund einer Stunde gesperrt. Neben der Polizei standen auch die Feuerwehren Spiez und Aeschi-Krattigen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.