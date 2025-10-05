The Swiss voice in the world since 1935
Drei Verletzte nach Selbstunfall auf A1 bei Wil

Keystone-SDA

Eine Autolenkerin hat in der Nacht auf Sonntag auf der A1 bei Wil SG die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen prallte in die rechte Leitplanke, schleuderte über die Autobahn und krachte in die Mittelleitplanke. Die Polizei stufte die 32-Jährige als fahrunfähig ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Autolenkerin und zwei Mitfahrende wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde total beschädigt.

Die ausgerückte Patrouille stufte die Fahrerin vor Ort als fahrunfähig ein. Sie musste eine Blut- und Urinprobe abgegeben. Ihr ausländischer Führerausweis wurde ihr für die Schweiz aberkannt. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden von über 35’000 Franken.

