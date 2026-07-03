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Drohung gegen Aksa-Moschee in Schaffhausen löst Polizeieinsatz aus

Keystone-SDA

Eine Drohung gegen die Aksa-Moschee in Schaffhausen hat am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Hinweise auf eine ernstgemeinte Drohung bestätigten sich bislang nicht. Noch ist unklar, wer dafür verantwortlich ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Schaffhauser Polizei ging um 8.20 Uhr die Meldung ein, dass gegen die Moschee am Schalterweg eine Drohung ausgesprochen worden sei, heisst es im Polizeicommuniqué. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus und sperrte das Gebiet rund um die Moschee grossräumig ab.

Da sich Hinweise auf eine ernsthafte Drohung bis anhin nicht erhärteten, konnte die Polizei das Gebiet nach rund drei Stunden wieder freigeben.

Die Ermittlungen – insbesondere zur Täterschaft – dauerten am Freitagmittag noch an. Die Sicherheitsmassnahmen innerhalb sowie direkt ausserhalb der Moschee bleiben laut Polizei vorerst gestehen.

In der Medienmitteilung betont die Polizei zudem, dass die Täterschaft neben strafrechtlichen Konsequenzen auch mit erheblichen Kostenfolgen rechnen müsse. Wie hoch diese ausfallen, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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