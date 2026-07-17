Dutzende Meldungen bei Berner Polizei nach Gewittern

Keystone-SDA

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Nach teils kräftigen Gewittern sind bei der Berner Kantonspolizei insgesamt 36 Meldungen eingegangen. Die meisten betrafen das Berner Oberland, wie Polizeisprecherin Chiara Bovigny am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

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(Keystone-SDA) Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Die Meldungen gingen zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, ein. Zumeist ging es um Bäume, die auf Strassen gestürzt waren, und um weitere Gegenstände, welche die Fahrbahnen blockierten oder beeinträchtigten.

Allein 27 Meldungen stammten aus der Region Oberland, sieben weitere aus dem Seeland und dem Berner Jura.