The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

E-Bike-Fahrer bei Unfall in Ins BE schwer verletzt

Keystone-SDA

In Ins im Berner Seeland ist am Freitagmittag ein E-Bike-Fahrer nach einem Sturz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Rega brachte den Mann per Helikopter ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der E-Bike-Fahrer sei zunächst auf dem St. Jodelweg in Richtung Erlach gefahren, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitagabend mit. An der Kreuzung zur Erlachstrasse habe er nach rechts abbiegen wollen.

Dabei stürzte der Mann laut Communiqué und wurde in der Folge von einem Auto erfasst, das auf der Erlachstrasse in Richtung Ins unterwegs war. Das Auto prallte anschliessend seitlich in einen Baum. Dieser wurde derart stark beschädigt, dass er gefällt werden musste.

Warum der E-Bike-Fahrer zu Fall kam, war zunächst unklar, wie es hiess. Er wurde durch Drittpersonen betreut, bevor ihn die Rega ins Spital flog. Ein Ambulanzteam brachte auch die beiden Insassen des Autos zur Kontrolle ins Spital.

Die betroffene Strasse blieb wegen des Unfalls für rund vier Stunden gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Hergang des Unfalls auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft