E-Bike-Fahrerin bei Kollision im Emmental schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag in Grünen bei einer Kollision mit einem Motorrad schwer verletzt worden. Der Motorradlenker erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide Personen mussten in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am gegen 13.40 Uhr auf der Bernstrasse, wo die E-Bike-Fahrerin von Sumiswald her in Richtung Grünenmatt unterwegs war. Die E-Bikerin wollte gerade nach links auf einen Radweg abbiegen, als es aus noch unklaren Gründen zum Zusammenstoss mit einem Motorradlenker kam. Dieser war hinter ihr ebenfalls in Richtung Grünenmatt unterwegs.

Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Ein Helikopter der Rega flog die schwer verletzte E-Bike-Fahrerin in ein Spital. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gefahren.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Ursache des Unfalls aufgenommen.