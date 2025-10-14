The Swiss voice in the world since 1935
E-Bike und Lieferwagen in Wabern zusammengestossen

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss mit einem Lieferwagen ist am Dienstag ein E-Bike-Fahrer in Wabern verletzt worden. Der Mann wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach acht Uhr, als der E-Bike-Fahrer auf dem Veloweg entlang der Seftigenstrasse unterwegs war, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen stiess der Zweiradfahrer mit der Beifahrertüre eines angehaltenen Lieferwagens zusammen. Drittpersonen leisteten dem Verletzten erste Hilfe. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.

