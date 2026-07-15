E-Rollerfahrer klaut nach Unfall in Winterthur Zündschlüssel

Keystone-SDA

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Seltsamer Ausgang eines Verkehrsunfalls in Winterthur: Nachdem am Mittwoch beim Bahnhof ein E-Rollerfahrer mit einem Lieferwagen kollidierte, hat der E-Rollerfahrer den Zündschlüssel des Lieferwagens gestohlen.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 8 Uhr morgens kam es zwischen dem Roller und dem Lieferwagen zu einer Streifkollision. Verletzt wurde niemand. Beide Lenker hielten an, um den Unfall zu regeln, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Während der Lieferwagenfahrer den Schaden am eigenen Fahrzeug begutachtete, zog der etwa 30-jährige E-Rollerfahrer plötzlich den Zündschlüssel des Unfallwagens ab. Mit dem gestohlenen Schlüssel flüchtete er auf seinem schwarzen Roller. Die Fahndung nach dem Unbekannten blieb bisher erfolglos.