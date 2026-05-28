The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

E-Scooter-Fahrer verletzt sich in Chur nach Kollision mit Auto

Keystone-SDA

In Chur ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Der E-Scooter-Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Kantonsspital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Chur am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué ereignete sich der Unfall um 14 Uhr im Kreisel Ring-/Wiesentalstrasse, als eine Autofahrerin von der Ringstrasse in den Kreisel einfuhr. Dabei sei es zur Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer gekommen, hiess es.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft