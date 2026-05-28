E-Scooter-Fahrer verletzt sich in Chur nach Kollision mit Auto

Keystone-SDA

In Chur ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Der E-Scooter-Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Kantonsspital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Chur am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué ereignete sich der Unfall um 14 Uhr im Kreisel Ring-/Wiesentalstrasse, als eine Autofahrerin von der Ringstrasse in den Kreisel einfuhr. Dabei sei es zur Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer gekommen, hiess es.