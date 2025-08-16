E-Trottinett-Fahrerin bei Kollision in Wil SG schwer verletzt
Eine E-Trottinett-Fahrerin ist am Freitag in Wil SG bei der Kollision mit einem Auto laut der Polizei "eher schwer" verletzt worden. Die 42-Jährige war von einem Weg auf eine Strasse eingebogen, wo es zur Kollision kam.
(Keystone-SDA) Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Lenkerin des Unfallautos blieb unverletzt.
An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken, der Grossteil davon am Auto.