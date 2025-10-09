E-Trottinett-Fahrerin bei Kollision mit Auto in Däniken AG verletzt

Eine E-Trottinett-Fahrerin ist am Mittwochabend in Däniken SO bei einer Kollision mit einem Auto mittelschwer verletzt worden. Der Autolenker hatte gemäss Polizeiangaben die Vortrittsregelung missachtet.

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es kurz vor 18 Uhr auf der Hauptstrasse im Kreisverkehr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte.

Die E-Trottinett-Lenkerin sei mutmasslich unter Drogeneinfluss gestanden. Sie sei für medizinische Abklärungen in ein Spital gebracht worden. Ersthelfer hätten sich vor Ort um die verletzte Frau gekümmert, bevor die Rettungskräfte eingetroffen seien.