E-Voting soll im Kanton Basel-Stadt ab 2026 ausgedehnt werden

Keystone-SDA

Die Basler Regierung will die elektronische Stimmabgabe ab der zweiten Jahreshälfte 2026 auf 30 Prozent der Bevölkerung mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt ausdehnen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dafür beantragt sie dem Grossen Rat 6,7 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Einsatz kommt ein System der Schweizerischen Post, wie es im Communiqué hiess. Die Regierung geht von «vollständiger Verifizierbarkeit aus». Zur Nutzung sei eine einmalige elektronische Anmeldung notwendig.

Seit 2023 steht E-Voting nach einem Unterbruch im Rahmen eines Tests Auslandschweizerinnen- und schweizern sowie Menschen mit Behinderung zur Verfügung, wie es weiter hiess. Dabei habe man positive Erfahrungen gemacht, weshalb der Versuchsbetrieb ausgeweitet werden soll. Die Kantone Graubünden und St. Gallen würden mitziehen.

Laut der Bundeskanzlei wurden bis 2019 ein altes System der Post sowie eines des Kantons Genf in zehn Kantonen angeboten. Genf stellte die Weiterentwicklung jedoch ein und die Post konzentrierte sich auf ein neues System. In diesem wurden zunächst Mängel entdeckt, die inzwischen aber gemäss Mitteilung behoben sind.

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken?

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

