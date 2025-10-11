Ehemaliger BND-Chef Kahl neuer Botschafter im Vatikan

Keystone-SDA

Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, ist neuer deutscher Botschafter im Vatikan. Der 63-Jährige übergab Papst Leo XIV. in einer privaten Audienz sein Beglaubigungsschreiben, wie der Vatikan mitteilte. Kahl hatte den deutschen Auslandsnachrichtendienst seit 2016 geleitet. Inzwischen wird der BND von dem Karrierediplomaten Martin Jäger geführt, der zuvor Botschafter in der Ukraine war.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kahl ist seit einigen Wochen in Rom, war bislang aber noch nicht offiziell im Amt. Im vergangenen Monat hatte er bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer Privataudienz beim Papst begleitet, dem Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Der bisherige deutsche Botschafter im Vatikan, Bernhard Kotsch, ist bereits seit Mai Staatssekretär im Auswärtigen Amt.